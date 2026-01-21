Athletic gana al Atalanta y mantiene chances de seguir en Champions

El Athletic Club se impuso por 3-2 al Atalanta en Bérgamo y suma tres puntos que le permiten soñar con una clasificación para el play off de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones.

En San Mamés, con sus aficionados y frente al Sporting Lisboa, el Athletic tendrá la ocasión dentro de una semana de seguir con vida en la máxima competición europea de clubes.

Gianluca Scamacca, cabeceando a la red un centro desde la izquierda ante la pasividad de la defensa vasca, que reclamó una falta del goleador sobre el central Aitor Paredes, abrió el marcador en la primera parte (16').

Ese resultado eliminaba al equipo rojiblanco de la Champions, pero los hombres de Ernesto Valverde reaccionaron y empataron en la segunda parte gracias a un gol de Gorka Guruceta (58').

El tanto dio paso a los mejores minutos de los bilbaínos probablemente de toda la competición y en el minuto 70 se colocaron por delante con un tanto de Nico Serrano de remate a placer en el segundo palo.

Y en pleno desbarajuste italiano, Robert Navarro sentenció con un derechazo a la base del poste de la portería defendida por Marco Carnesecchi (74').

Al Athletic, no obstante, le tocó sufrir en los últimos minutos, luego de que el montenegrino Nikola Krstovic anotase el segundo gol para los locales en el 87', aunque pudo conservar la victoria.