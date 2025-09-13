Athletic pierde ante el Alavés, Real Madrid líder en solitario

El Alavés se impuso este sábado al Athletic Club de Bilbao por 0-1 en San Mamés gracias al tanto en propia puerta de Álex Berenguer, lo que deja al Real Madrid como líder en solitario tras ganar por 2-1 a la Real Sociedad horas antes.

A centro de Denis Suárez, Berenguer desvió el esférico con su pierna y el balón superó a Unai Simón con una parábola hasta colarse entre los tres palos en el minuto 57 de juego.

El conjunto vasco, mediante un incisivo Iñaki Williams, dispuso de varias ocasiones para dar la vuelta al marcador, pero acabó sucumbiendo, una derrota que se produce tres días antes de recibir al Arsenal en su feudo en Champions.

El Getafe, que venció al Oviedo por 2-0 en el Coliseum, en un partido en que fue expulsado el uruguayo del conjunto asturiano Federico Viñas, se colocó además segundo de manera provisional.

Esta cuarta jornada continúa este sábado con el Atlético de Madrid (16°, 2 puntos), aún en busca de su primera victoria en La Liga, que se medirá al Villarreal (4°, 7 puntos).

rsc/iga/pm