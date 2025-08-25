Athletic vence al Rayo para firmar su mejor inicio liguero desde 2013

Dos victorias en los dos primeros partidos. El Athletic Club, tras derrotar al Rayo Vallecano (1-0) en San Mamés este lunes, firmó su mejor inicio de temporada en la liga española desde 2013.

Con seis puntos en dos fechas, el conjunto vasco, que disputará la Liga de Campeones de Europa, iguala en lo alto de la tabla al Villarreal, FC Barcelona y Real Madrid, los otros equipos que presumen de un inicio de campaña perfecto.

Al selecto grupo podría unirse más tarde este lunes el Getafe en caso de vencer al Sevilla en el último partido de la jornada (20H30 GMT).

El único gol del partido llegó en el minuto 66, de penal provocado y convertido por el talentoso volante ofensivo Ohian Sancet, de regreso luego de tres semanas de baja por una lesión de rodilla sufrida en un amistoso contra el Liverpool.

Con un disparo raso al centro batió al arquero argentino Augusto Batalla.

El Rayo Vallecano del técnico Iñigo Pérez, antiguo jugador del Athletic Club, había ganado en su estreno liguero al Girona fuera de casa (3-1) y llegaba a San Mamés en Bilbao luego de haberse impuesto por la mínima al Neman Grodno en Bielorrusia en la ida de la previa de la Conference League.