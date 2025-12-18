Athletic y Betis cumplen en la Copa; el Getafe cae ante el Burgos

El Athletic de Bilbao, que ganó 1-0 con un gol en la prórroga al Ourense, y el Betis, que venció 2-0 al Murcia, superaron sin alardes este jueves a dos rivales de la tercera categoría del fútbol español para avanzar a octavos de la Copa del Rey, mientras que el Getafe fue eliminado.

El equipo madrileño perdió en la cancha del Burgos, sexto en la segunda división, por 3-1 tras haberse puesto por delante en el marcador.

Por el equipo local marcó un doblete decisivo Iñigo Córdoba (57' y 73').

En Ourense, el Athletic se impuso en la prórroga gracias a un gol de Mikel Jauregizar (105+1') en un duelo en el que disparó en 29 ocasiones ante un equipo de Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español.

También avanzó el Betis ante el Murcia, también de la división de bronce.

El partido estuvo precedido por el saque de honor del murciano Carlos Alcaraz, el número 1 del tenis mundial, que un día antes provocó un terremoto en su deporte al anunciar que se separaba de su técnico Juan Carlos Ferrero, con el que ha ganado los seis Grands Slams que luce en su vitrina.

Sin brillantez, el Betis doblegó a un valiente Murcia gracias a los goles del colombiano Cucho Hernández (30') y de Diego Piñeiro en propia puerta (85').

Los dieciseisavos de la Copa del Rey se cierran el 6 de enero con el duelo entre Granada y Rayo Vallecano, que este jueves logró el pase a los octavos de la Conference League al batir 3-0 al Drita Gjilan de Kosovo.

El sorteo de los octavos de la Copa se celebrará un día después, el 7 de enero.

-- Resultados y programa de los dieciseisavos de la Copa (los equipos precedidos por un + avanzan a octavos):

- Martes, 16 de diciembre:

Eibar (ESP) - (+) Elche (ESP) 0 - 1

(+) Deportivo (ESP) - Mallorca (ESP) 1 - 0

CD Eldense (ESP) - (+) Real Sociedad (ESP) 1 - 2

Sporting (ESP) - (+) Valencia (ESP) 0 - 2

Guadalajara (ESP) - (+) Barcelona (ESP) 0 - 2

- Miércoles, 17 de diciembre:

(+) Cultural Leonesa (ESP) - Levante (ESP) 1 - 0

Atlético Baleares (ESP) - (+) Atlético de Madrid (ESP) 2 - 3

(+) Racing (ESP) - Villarreal (ESP) 2 - 1

SD Huesca (ESP) - (+) Osasuna (ESP) 2 - 4 d.p.

(+) Albacete (ESP) - Celta (ESP) 2 - 2 pen. (3-0)

CF Talavera de la Reina (ESP) - (+) Real Madrid (ESP) 2 - 3

(+) Alavés (ESP) - Sevilla (ESP) 1 - 0

- Jueves, 18 de diciembre:

Ourense CF (ESP) - (+) Athletic (ESP) 0 - 1

(+) Burgos CF (ESP) - Getafe (ESP) 3 - 1

Murcia (ESP) - (+) Betis (ESP) 0 - 2

- Martes, 6 de enero:

Granada (ESP) - Rayo Vallecano (ESP)