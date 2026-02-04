Athletic y Real Sociedad avanzan a semifinales de la Copa del Rey

Los dos gigantes del fútbol vasco, Athletic y Real Sociedad, se clasificaron este miércoles para las semifinales de la Copa del Rey al batir como visitantes al Valencia (1-2) y al también vasco Alavés (2-3).

Tras la clasificación el martes del Barcelona, 1-2 ante el Albacete, el equipo de segunda división que eliminó al Real Madrid en la ronda precedente, solo queda un semifinalista por concretarse: saldrá del duelo del jueves entre Betis y Atlético.

Alejado de la cabeza en la Liga (11º) y eliminado de la Champions, el Athletic se encomendó al talento de los hermanos Williams para imponerse al final del tiempo añadido gracias al mayor, Iñaki, que marcó a pase de su hermano menor, Nico, en el minuto 96.

La Real Sociedad (9º) remontó al Alavés en la segunda parte, con dos goles en cuatro minutos anotados por el portugués Gonçalo Guedes (76') y el islandés Orri Óskarsson (80').

-- Resultados y programa de los cuartos de final de la Copa del Rey en horario GMT:

- Ya disputados:

Albacete - (+) Barcelona (1-2)

Alavés - (+) Real Sociedad (2-3)

Valencia - (+) Athletic (1-2)

- Jueves:

(20H00) Real Betis - Atlético de Madrid

Nota: Los equipos acompañados de (+) están clasificados a semifinales