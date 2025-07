Atlas de México contrata a zaguero español Róber Pier

CIUDAD DE MÉXICO, 5 jul (Reuters) - El club Atlas anunció el sábado la llegada del defensa español Róber Pier como refuerzo para el torneo Apertura que inicia la próxima semana y para la Leagues Cup.

Pier llega a los "Rojinegros" del Atlas procedente del Sporting de Gijón, club español con el que jugó por dos años.

"Róber Pier se une en transferencia definitiva al primer Equipo de Atlas para el Apertura y Leagues Cup. Ya se encuentra trabajando bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Gonzalo Pineda en la pretemporada rojinegra, listo para aportar su experiencia y habilidades a La Furia", informó Atlas en un comunicado.

El defensa español de 30 años debutó profesionalmente en 2015 con el Deportivo La Coruña, un año después pasó al Levante donde jugó durante siete años.

"Tenía muchas ganas de llegar, de empezar a ponerme en forma con mis compañeros. Me ha gustado mucho la forma de trabajar, la intensidad del equipo, la seriedad, y creo que eso es muy importante a la hora de formar un equipo competitivo", dijo Pier en un video publicado por Atlas en sus redes sociales.

"La idea de Gonzalo (Pineda) se adecua un poco a lo que yo pienso, es una forma de juego ofensiva, con ganas de ser protagonista, de tener el balón, de generar ocasiones. Me ha explicado su forma de ver los valores dentro del vestuario y la verdad que me he llevado una grata sorpresa", agregó.

Atlas visitará el 11 de julio a Puebla en el primer partido del torneo Apertura.

La Leagues Cup, un torneo que disputan clubes mexicanos y de la MLS, se jugará del 29 de julio al 31 de agosto en Estados Unidos y Canadá. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)