Atlas de México refuerza zona defensiva con argentino Capasso

CIUDAD DE MÉXICO, 4 dic - Atlas anunció el jueves la contratación del defensa argentino Manuel Capasso como su primer refuerzo para el torneo Clausura del fútbol mexicano que inicia en enero.

El jugador de 29 años llega a los "Rojinegros" del Atlas en compra definitiva procedente del Olimpia de Paraguay, donde fue campeón en el torneo Clausura 2024.

"Manuel Vicente Capasso se une en transferencia definitiva al Primer Equipo de Atlas para el Clausura 2026. El defensa central llega a la institución Rojinegra tras un relevante paso por el fútbol de Sudamérica", informó el club mexicano en un comunicado.

"Manuel Capasso ya se encuentra en Academia AGA, presentando los exámenes físicos junto a sus nuevos compañeros de Atlas para iniciar la pretemporada", agregó.

Además de Olimpia de Paraguay, Capasso militó en los clubes argentinos Newell’s Old Boys y Atlético Tucumán. En Brasil jugó para Vasco Da Gama.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)