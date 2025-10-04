Atlas remonta y golea en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 3 oct - Atlas remontó un gol en contra y venció 3-1 a Bravos de Ciudad Juárez en el inicio de la duodécima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

Los goles del segundo triunfo consecutivo de los "Rojinegros" del Atlas los anotaron el serbio Uros Durdevic, el paraguayo Diego González y Paulo Ramírez, después de que el colombiano Óscar Estupiñan había puesto en ventaja a Bravos de Ciudad Juárez.

En el partido disputado en el estadio Jalisco, el equipo visitante se puso en ventaja a los tres minutos cuando Estupiñan se adelantó a dos defensores para lanzarse de palomita y rematar con la cabeza un centro enviado desde el sector derecho por el colombiano Jesús Murillo.

Atlas empató a los 31 minutos por la vía del tiro penal que anotó Durdevic. Dos minutos después, el club local dio la vuelta al marcador con un remate de cabeza de González tras centro enviado por Sergio Hernández desde el sector izquierdo.

El tercer gol del Atlas cayó a los 64 minutos cuando Ramírez metió el balón pegado al poste izquierdo con un potente y colocado zurdazo desde fuera del área.

En los otros partidos del viernes, Pachuca ganó 1-0 en su visita a Necaxa con gol del colombiano Luis Quiñones.

En tanto, Mazatlán venció 2-1 al Atlético de San Luis con tantos del ecuatoriano Jordan Sierra y Bryan Colula, mientras que el francés Sebastien Salles-lamonge anotó para Atlético de San Luis.

El sábado se jugarán los partidos entre Querétaro-Puebla, León-Toluca, Tigres UANL-Cruz Azul y América-Santos Laguna.

La jornada se completará el domingo cuando Pumas UNAM sea local ante Guadalajara y Monterrey visite a Tijuana. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)