Atlas y Querétaro se reencuentran en mal momento en el Apertura mexicano

A cinco meses de los violentos incidentes que se suscitaron en su anterior encuentro y estremecieron al fútbol mexicano, Atlas y Querétaro se enfrentarán en un partido de riesgo latente por la séptima jornada del torneo Apertura-2022.

El pasado 5 de marzo, Querétaro recibía al Atlas en el estadio La Corregidora por la novena jornada del torneo Clausura-2022.

Alrededor del minuto 63 comenzó una invasión a la cancha en pleno partido: aficionados del Atlas buscaban ponerse a salvo de agresiones de hinchas violentos del Querétaro en las tribunas.

Tras varios minutos los disturbios cesaron y el saldo oficial de las autoridades quedó en 26 personas heridas y más de 30 ordenes de aprehensión giradas por la Fiscalía.

Entre las medidas tomadas por la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX se decidió prohibir a las barras del Querétaro asistir a partidos durante tres años como locales y un año como visitantes, y a las del Atlas seis meses como visitantes.

- Amenazas en redes sociales -

Con ese antecedente, Atlas y Querétaro volverán a enfrentarse el jueves en el estadio Jalisco, en Guadalajara, en el partido que pondrá en marcha la séptima jornada.

A pesar de las restricciones, en redes sociales gente identificada como aficionados del Querétaro han advertido que asistirán al estadio Jalisco y del bando del Atlas respondieron con cánticos amenazantes en video.

Ante el riesgo latente de un nuevo enfrentamiento, la Liga MX en colaboración de cuerpos de seguridad pública instrumentaron un operativo de seguridad que contará con unos 1.300 miembros de las distintas corporaciones estatales, municipales y privadas.

Entre la ciudad de Querétaro, sede de los 'Gallos Blancos', y Guadalajara, sede de los 'Zorros', hay una distancia de unos 380 kilómetros por carretera. Funcionarios de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional vigilarán el acceso a la capital del estado de Jalisco.

Durante su estancia en Guadalajara, el Querétaro será escoltado en sus traslados y en el hotel en el que se hospedará. El Atlas también estará custodiado.

Las barras del Atlas serán vigiladas desde su ingreso al estadio Jalisco hasta su salida.

El gobierno del estado de Querétaro garantizó que las personas que asistan al partido individualmente, en familia o en pequeños grupos tendrán garantizada su seguridad.

- Llegan en mal momento -

Al margen de las precauciones para preservar la seguridad, ambos equipos llegan en un momento complicado.

A pesar de su investidura de bicampeón, el Atlas marcha en el decimosexto lugar en el Apertura con cuatro puntos en seis partidos.

A decir de su director técnico, el argentino Diego Cocca, están acusando la falta de descanso y pretemporada.

"Suena a excusa, pero es la realidad, este equipo hace dos semestres que no tiene vacaciones, pero de nada me sirve quejarme, asi decidí empezar el torneo", dijo Cocca después de tres derrotas consecutivas. "Con todo eso, el equipo se está entregando, buscando no perder la identidad".

El Querétaro es el colista con dos unidades y su director técnico, el argentino Mauro Gerk, ya contempla la posibilidad de renunciar: "Me preocupa mucho la situación, es la realidad, es un club al que quiero y si le estoy haciendo mal voy a dar un paso al costado".

La séptima fecha es la siguiente:

Jueves:

Atlas-Querétaro

Viernes:

Mazatlán-Guadalajara

Sábado:

Monterrey-León

Santos-Cruz Azul

Domingo:

Toluca-Tijuana

Atlético San Luis-Necaxa

Pachuca-Tigres

América-Juárez.

Viernes 23 de septiembre:

Puebla-Pumas

Pumas postergó su partido debido a que viajó a España para enfrentar al Barcelona por el trofeo Joan Gamper el próximo domingo.

Posiciones:

- pts j g e p gf gc dif

1. tigres 15 6 5 0 1 9 4 5

2. toluca 14 7 4 2 1 11 7 4

3. Monterrey 13 6 4 1 1 12 7 5

4. puebla 10 7 2 4 1 9 7 2

5. Tijuana 10 6 3 1 2 7 5 2

6. león 9 6 2 3 1 9 8 1

7. Pachuca 9 6 2 3 1 5 4 1

8. necaxa 9 6 3 0 3 6 6 0

9. pumas 8 6 1 5 0 7 6 1

10. Cruz Azul 8 6 2 2 2 9 9 0

11. santos 7 5 2 1 2 7 7 0

12. juárez 6 6 1 3 2 4 4 0

13. Atlético San Luis 6 6 1 3 2 3 4 -1

14. Guadalajara 5 6 0 5 1 3 4 -1

15. América 4 5 1 1 3 5 8 -3

16. atlas 4 6 1 1 4 6 10 -4

17. Mazatlán 3 6 0 3 3 5 10 -5

18. Querétaro 2 6 0 2 4 5 12 -7

Str/ma