Atleta italiano muere en los Juegos Mundiales en China

El atleta italiano de orientación Mattia Debertolis falleció en los Juegos Mundiales de Chengdu, en el suroeste de China, informaron los organizadores el martes.

Debertolis "fue encontrado inconsciente durante la competición masculina de media distancia de orientación la mañana del viernes 8 de agosto", según un comunicado conjunto de los organizadores de los Juegos y de la Federación Internacional de Orientación (FIO).

"A pesar de recibir atención médica especializada inmediata en una de las principales instituciones médicas de China, falleció el 12 de agosto", agrega el comunicado sin precisar la causa del fallecimiento.

Los Juegos Mundiales son un evento multideportivo que se celebra cada cuatro años para disciplinas que no están incluidas en las Olimpiadas.

En la orientación, los atletas navegan por un curso no demarcado utilizando mapa y compás, marcando los puntos designados a lo largo de la ruta en el tiempo más corto.

El evento, celebrado a unos 50 km del centro de Chengdu, se efectuó bajo intenso calor y humedad, con temperaturas de más de 30 ºC.

Debertolis participaba en la final de la competencia masculina de distancia media cuando colapsó.

El ganador, el suizo Riccardo Rancan, completó el curso en 45 minutos y 22 segundos.

El italiano figura como 137 en el ranking Mundial de Orientación, y compite desde 2014, según la página web de la FIO.

Los organizadores de los Juegos Mundiales y la FIO aseguraron que "seguirán apoyando a la familia de Mattia Debertolis y la comunidad de orientación de todas las formas posible", indica el comunicado.