Atleta paralímpica chilena inspira nueva muñeca barbie

SANTIAGO, 26 ago (Reuters) - Una Barbie campeona en lanzamiento de bala sentada en su silla de ruedas es la más reciente creación de la firma estadounidense de juguetes en homenaje a la atleta paralímpica chilena Francisca Mardones.

La lanzadora de bala, que en 2019 fue campeona de la especialidad y marcó un récord mundial, fue la abanderada de la delegación local para los recientes Juegos Paralímpicos de Tokio. Anteriormente también fue tenista.

"Fue muy emocionante porque reconocen todo el sacrificio por años que he hecho en el deporte y los resultados deportivos que he obtenido. Y también me emociona mucho, porque eso también motiva a niños y niñas a que se inicien en el deporte", dijo.

"Tiene un sentido muy grande porque en el fondo ellos (Mattel) lo que quieren destacar no es mi discapacidad, es mi resultado deportivo y eso también es muy valorable", agregó.

Mardones relató que la firma de juguetes incluso requirió de modelos de su vestuario para recrear el prototipo y solicitar los permisos de los auspiciadores de la atleta para que aparecieran en la muñeca.

"Quizás me hicieron como en mi época de tenista, me pusieron un par de kilitos menos", aseguró sonreída.

La muñeca forma para de la línea "Sheroes" de la compañía, creada en 2015 para reconocer a ejemplares figuras femeninas. (Reporte de Reuters Televisión, Escrito por Fabián Andrés Cambero, Editado por Manuel Farías)

Reuters