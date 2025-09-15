Atleta sueco Duplantis se lleva el oro en Tokio con nuevo récord mundial

(Añade citas en todo el texto)

Por Nick Mulvenney

TOKIO, 15 sep (Reuters) - Mondo Duplantis iluminó la tercera noche del Mundial de Atletismo de Tokio al batir por decimocuarta vez el récord del mundo de salto con pértiga con una marca de 6,30 metros, tras asegurarse el lunes su tercer título mundial consecutivo.

La medalla de oro ya estaba en su poder y todas las demás pruebas habían terminado cuando el sueco de origen estadounidense elevó el listón un centímetro más que la altura récord de 6,29 metros que logró en Budapest el mes pasado.

Falló por muy poco en sus dos primeros intentos, pero aclamado por un público que abarrotaba el Estadio Nacional, se deslizó en el tercero y la barra se tambaleó ligeramente antes de asentarse.

El estadio estalló cuando el atleta de 25 años corrió a celebrarlo con su familia entre el público, antes de ser rodeado por sus rivales.

"Estoy tan feliz que no puedo explicarlo", dijo Duplantis.

"Estas dos últimas semanas he disfrutado mucho en Tokio. He disfrutado mucho de todo. Sentía que la única manera de irme de Japón era batir el récord mundial (...) esa era mi mentalidad", agregó.

El ambiente contrastaba fuertemente con las escenas que se vivieron en el mismo escenario hace cuatro años, cuando Duplantis ganó el primero de sus dos títulos olímpicos en Tokio sin la asistencia de público por la pandemia de COVID.

DUPLANTIS Y KARALIS LUCHARON POR EL ORO Siete de los 12 saltadores superaron los 5,90 metros en una competición inusualmente reñida, pero la contienda pronto se redujo a Duplantis y al griego Emmanouil Karalis.

Karalis, quien obtuvo la medalla de bronce por detrás de Duplantis en los Juegos Olímpicos de París, se aseguró la medalla de plata con un salto de 6,00 metros, pero falló con 6,10, 6,15 y 6,20 metros en sus intentos de presionar al vigente campeón.

Duplantis superó los 6,10 y los 6,15 metros y dio al público y al mundo del atletismo lo que querían con su cuarto récord mundial de la temporada.

"Me he sentido muy bien durante todo el día", añadió Duplantis. "Sabía que podía batir el récord. Si tengo la pista adecuada, sé que todo es posible". (Reporte de Nick Mulvenney, edición de Ken Ferris, edición en español de Daniela Desantis)