Atleta ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, suspendida cuatro años por dopaje
La atleta ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, subcampeona del mundo de triple salto y de salto de longitud, fue suspendida cuatro años por dopaje, anunció el martes la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).
"La AIU ha suspendido a Maryna Bekh-Romanchuk (Ucrania) cuatro años a partir del 13 de mayo de 2025 por presencia/uso de una sustancia prohibida (testosterona)", indicó la institución antidopaje en la red social X.
Bekh-Romanchuk, de 29 años, dio positivo el 7 de diciembre de 2024 a testosterona, un esteroide anabolizante y fue suspendida provisionalmente en mayo de 2025.
Medalla de plata en el Mundial de Budapest en triple salto en 2023 y en salto de longitud en Doha en 2019, la ucraniana no competía desde los Juegos Olímpicos de París 2024, donde terminó 11ª en el concurso de triple salto.
