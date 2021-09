Atleta venezolana rojas aspira a permanecer en el barcelona y alcanzar los 16 metros

Por Johnny, Carvajal y Deisy Buitrago

CARACAS, 15 sep (Reuters) - La atleta venezolana Yulimar Rojas, medallista olímpica y récord mundial de triple salto femenino, aspira a permanecer en el Barcelona que la fichó en el 2016 y espera alcanzar los 16 metros, una meta que está en su agenda.

Rojas, que firmó en el equipo de atletismo del FC Barcelona a finales de noviembre de 2016, saltó 15,67 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio y pulverizó el récord mundial de triple salto femenino en su último intento de la final, en una prueba en la que ya se había asegurado la medalla de oro.

La ficha del Barça también ganó en septiembre por primera vez la competencia de salto triple en la final de la Liga Diamante e impuso récord en Zúrich (Suiza).

"Soy muy querida en ese club tan prestigioso, tan hermoso y la verdad ha sido el club que me brindó la mano cuando no tenía nada, no tenía ningún título mundial, así que yo soy muy sentimental, por esa parte, y estaré allí", dijo Yulimar Rojas en una entrevista a Reuters.

Rojas firmó con el Barcelona poco después de ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro y cuando sólo tenía 21 años.

"Mi plan de trabajo para el año que viene es tratar de saltar por encima de 15 metros, de seguir establecida en esas marcas, por arriba de 15.50, me da estabilidad y ya llegar a 16 metros va a ser más fácil", agregó la campeona olímpica que llevaba guindada en el cuello su medalla de oro y en una mesa tenía su trofeo de la Liga de Diamante.

"Así que los 16 metros es lo más importante de las aspiraciones que tengo", afirmó la atleta que nació en Caracas y creció en la ciudad de Puerto La Cruz, en Anzoátegui, en la costa este del país sudamericano.

La deportista venezolana agregó que el triple salto siempre estará presente en su carrera, pero no deja de llamarle la atención el salto largo.

"Para el año que viene tenemos planteado entrenar un poquito más y que los resultados hablen por si solos", dijo Rojas de 1,92 metros de estatura, que le gusta el modelaje, que ha participado en sesiones de fotos y creó una fundación TeamRojas45 como llama su cuenta de Twitter.

Los logros de Rojas y de otros atletas, unen por instantes las diferencias entre los residentes del atribulado país sudamericano que vive una profunda crisis política, económica y social. (Reporte de Johnny Carvajal y Deisy Buitrago. Editado por Mayela Armas)