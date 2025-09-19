Atletas rusos competirán como neutrales en Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026: COI
- 1 minuto de lectura'
MILÁN, ITALIA, 19 sep (Reuters) - Los atletas rusos competirán como independientes neutrales, sin bandera ni himno nacional, en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026, informó el viernes el Comité Olímpico Internacional.
El COI suspendió al Comité Olímpico Ruso en octubre de 2023 por reconocer los consejos olímpicos regionales de las regiones de Ucrania ocupadas de Luhansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia tras la invasión a su vecino en 2022.
"También hablamos de los atletas neutrales independientes. Esto no será nada nuevo", dijo en rueda de prensa la Presidenta del COI, Kirsty Coventry.
"La junta ejecutiva adoptará exactamente el mismo enfoque que se hizo en París (Juegos Olímpicos de 2024). Nada ha cambiado". (Reporte de Karolos Grohmann; Editado en español por Javier Leira)
