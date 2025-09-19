Atletas rusos y bielorrusos competirán como neutrales en Juegos Olímpicos Invierno 2026: COI

MILÁN, Italia, 19 sep (Reuters) - Los atletas rusos competirán como independientes neutrales, sin bandera ni himno nacional, en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026, informó el viernes el Comité Olímpico Internacional.

El COI suspendió al Comité Olímpico Ruso en octubre de 2023 por reconocer los consejos olímpicos regionales de las regiones de Ucrania ocupadas de Luhansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia tras la invasión a su vecino en 2022, debido a que esa medida violaba la Carta Olímpica.

“También hablamos de los atletas independientes neutrales (AIN). Esto no será nada nuevo”, dijo en rueda de prensa la Presidenta del COI, Kirsty Coventry.

“La junta ejecutiva adoptará exactamente el mismo enfoque que se hizo en París (Juegos Olímpicos de 2024). Nada ha cambiado”.

Los atletas rusos y bielorrusos que alcancen los tiempos de clasificación serán investigados para detectar cualquier vínculo con el Ejército ruso o apoyo a la guerra en Ucrania, lo que supondría su exclusión.

Los equipos rusos tienen prohibido participar en los Juegos. Bielorrusia ha actuado como base para la invasión de Ucrania.

A un pequeño número de atletas rusos y bielorrusos se les permitió participar como AIN en los Juegos Olímpicos de París tras pasar un riguroso proceso de selección por parte del COI.

Compitieron sin la bandera ni el himno de Rusia o Bielorrusia. En su lugar, participaron como atletas neutrales.

(Reporte de Karolos Grohmann; Editado en español por Javier Leira)