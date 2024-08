Atletas y organizadores celebran el regreso de los aficionados a los juegos de parís

Por Amy Tennery y Sheila Dang

PARÍS, 1 ago (Reuters) - Atletas y organizadores están disfrutando de unos Juegos Olímpicos más normales en París, con competidores que reciben a familiares y aficionados en las gradas, después de dos eventos afectados por el COVID que impactaron el ambiente y los gastos.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se celebraron en 2021 debido a la pandemia, prohibieron la entrada a los espectadores, mientras que los Juegos de invierno de Pekín 2022 ofrecieron entradas para los eventos a unos pocos elegidos. Los organizadores y las ciudades anfitrionas lamentaron la pérdida de ingresos.

El ambiente en París es totalmente distinto, ya que comenzó con una ceremonia inaugural bajo la lluvia ante cientos de miles de asistentes y aficionados que formaban largas filas para hacerse con una pieza de merchandising de "París 2024".

Para los olímpicos que regresan, París ofrece unos Juegos tal y como los conocieron antes.

"Una de las sensaciones más agradables de estar en París es que podemos tener público", dijo el gimnasta británico Max Whitlock, cuya hija Willow, de cinco años, viajó para asistir a sus cuartos Juegos.

"Willow puede ver unos Juegos Olímpicos de verdad, en lugar de ver videos. Eso significa mucho para mí", agregó.

Maddie Musselman, que ganó el oro con el equipo estadounidense de waterpolo en 2016 y en Tokio, incluso dio la bienvenida al sonido de los aficionados rivales esta vez.

"Ir a los Juegos Olímpicos de Tokio y no tener a nadie ahí fuera animándonos... fue muy tranquilo", dijo a periodistas.

"Tener no sólo a la familia y amigos, sino también a aficionados de otros equipos, sólo para crear ese ambiente hace que los Juegos Olímpicos tan especiales".

Ingresos perdidos

No obstante, el COVID sigue siendo una realidad en los Juegos, al igual que en todo el mundo. El equipo de Australia fue el primero en informar de que uno de sus atletas de waterpolo, había dado positivo el martes, mientras las autoridades se esforzaban por disipar la preocupación de los grupos.

Otras preocupaciones, como el costo de los viajes, la agitación política francesa y la seguridad, pueden haber atenuado el entusiasmo de algunos aficionados, ya que muchas entradas seguían a la venta el jueves.

Sin embargo, los organizadores recibieron con agrado a los aficionados más adinerados, con una "megatienda" de París 2024 de 1.000 metros cuadrados en los Campos Elíseos, equipada para acoger a miles de compradores diarios.

Victor Matheson, economista deportivo del College of the Holy Cross de Massachusetts, cree que los Juegos de Tokio perdieron unos 1.000 millones de dólares en venta de entradas, por no hablar del comercio minorista y el turismo.

"Obviamente, no ganaron el dinero que esperaban por los 200.000 o 300.000 visitantes de fuera de la ciudad que aguardaban durante el evento, y eso puede suponer otros 1.000 millones de dólares de ingresos perdidos por los negocios locales", dijo a Reuters.

"Y, por supuesto, nadie compró sudaderas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ni baratijas, ni pegatinas, ni pins". (Reporte de Amy Tennery en París; editado en español por Daniela Desantis)

