Atleti espera los goles de Julián Álvarez para mantener el Top 8

El Atlético de Madrid regresa el miércoles a la Champions ante el Galatasaray en Estambul con Julián Álvarez en su peor momento con la zamarra rojiblanca para intentar mantenerse entre los ocho primeros de la competición.

La 'Àraña' lleva sin picar nueve partidos de LaLiga. Su último gol en el campeonato doméstico se remonta a la victoria de su equipo ante el Sevilla (3-0) el 1 de noviembre y fue de penal.

No obstante, en la anterior jornada de la Liga de Campeones, el delantero argentino, referencia ofensiva de los colchoneros, marcó su último tanto en el triunfo frente al PSV Eindhoven (3-2) a principios de diciembre.

En total, el atacante de 25 años acumula siete dianas en 20 encuentros de liga y cuatro en cinco partidos de Champions.

El pasado domingo, el Atlético venció al Alavés en el Metropolitano gracias al solitario tanto del noruego Alexander Sorloth, en un partido en el que Álvarez se mostró incisivo llegando a rematar hasta en cuatro ocasiones sin éxito.

- Mejor nivel sin gol -

Con el marcador a favor, Diego Simeone decidió sacar del terreno de juego a su compatriota en el minuto 62, una decisión que no compartió Kiko Narváez, exjugador del Atlético y ahora comentarista.

"Yo le hubiese dejado y a ver si enganchaba una y metía gol. Si alabamos algo de Julián, es su físico; es trabajador, es un portento", afirmó Narváez en Cadena Ser, antes de alabar su actuación: "Ha aparecido algo más, se ha ofrecido mucho, pero no termina de concretar".

Álvarez continúa sin reencontrarse con el gol, una sequía que ha generado un runrún en su entorno, aunque su rol está fuera de dudas para el Cholo, que confía en que el futbolista revierta la situación.

"Estaba jugando bien y el gol llegará. No es que me preocupe porque es un futbolista que tiene el gol y tendrá que seguir trabajando con la estabilidad que encuentra acá en el Atlético de Madrid y, seguramente, en poco estaremos hablando de los goles de Julián", declaró Simeone en rueda de prensa.

"Está en su mejor nivel sin el gol (...). Lo necesitamos, es importantísimo para nosotros. Cuando no nos demos cuenta, estará haciendo goles otra vez", prosiguió el preparador argentino.

- Respaldado -

También lo arropó su compañero Pablo Barrios. "No hay que centrarse tanto en el gol. Está trabajando muchísimo, nos ayuda mucho en el juego y trabaja como el que más. Con el jugador que es, seguro que los goles llegan", señaló el centrocampista al término del último partido.

Con 12 puntos, el Atlético visitará al Galatasaray en la séptima y penúltima jornada de la fase de liguilla de la Liga de Campeones para sumar y asegurarse una posición en el Top 8 que le otorgue el boleto directo a los octavos.

Pero, los madrileños se enfrentarán a un rival que, con 9 unidades y en el decimoctavo puesto, busca quedar lo más alto de la alta.

Los turcos, que mandan en la clasificación de su campeonato, llegan tras empatar a uno en el último tramo ante el Gaziantep.