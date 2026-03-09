Atlético, ante Tottenham y la carga de partidos para seguir soñando en Champions

El Atlético de Madrid, inmerso en tres competiciones, recibe el martes (20.00 GMT) en el Metropolitano a un Tottenham con menor carga de partidos en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones con el objetivo de seguir soñando en grande.

Si bien las dinámicas de ambos equipos son diametralmente opuestas, los diferentes frentes que tienen abiertos los hombres de Diego Simeone, no obstante favoritos ante los Spurs, podrían hacerles llegar más cansados física y mentalmente.

Flamantes finalistas de la Copa del Rey pese a perder 3-0 la semana pasada ante el FC Barcelona, los colchoneros derrotaron el sábado a su rival por el título, la Real Sociedad (3-2), sumando tres puntos que les mantienen en la pelea por el podio de LaLiga, a 13 puntos del líder FC Barcelona.

- 11 partidos en 37 días -

Además, a diferencia de su rival inglés clasificado directamente a octavos de Champions, el Atlético tuvo que superar un playoff ante el Brujas en febrero para meterse entre los 16 mejores de Europa.

En los últimos 37 días, el conjunto rojiblanco ha disputado 11 partidos entre Liga, Copa y Champions. En el mismo periodo de tiempo, el Tottenham sólo ha disputado seis, todos ellos en la Premier League.

El conjunto londinense, eliminado prematuramente en la Copa inglesa y en la Copa de la Liga, puede concentrar todos sus esfuerzos en la Champions y en evitar caer a la segunda división inglesa, un objetivo que a priori no debería costarle alcanzar dada la calidad del plantel dirigido por Igor Tudor.

Aunque sólo cuenta con un punto sobre el descenso, en el puesto 16º, y ha perdido sus cinco últimos partidos ligueros, sería una de las grandes sorpresas del año ver caer al Championship (2ª inglesa) a un equipo que ha militado en la Premier League desde su creación en 1992.

Además, el Tottenham, que disputó su último partido el jueves pasado, cuenta con dos días más de descanso que el Atlético para el duelo del Metropolitano.

Ambos equipos, que no se ven las caras desde hace 63 años, tienen una espina clavada con la Champions, después de las dos finales perdidas por los madrileños ante sus vecinos del Real Madrid en 2014 y 2016, y la perdida por los Spurs ante el Liverpool en 2019.

- Entre rumores sobre Griezmann -

En medio del buen momento deportivo que vive actualmente el Atlético no terminan de despejarse las dudas sobre la continuidad de su delantero francés Antoine Griezmann, pretendido por Orlando City, de la Major League Soccer norteamericana, y que podría estar viviendo sus últimos partidos con el club al que llegó en 2014, con un paso de dos años por el Barcelona.

Si antes del partido del sábado ante la Real Sociedad el director deportivo del Atlético Mateu Alemany afirmó que el jugador de 34 años no se moverá a la MLS en la ventana de marzo: "Tiene contrato con nosotros, va a seguir con nosotros", Simeone abrió de nuevo la puerta a las dudas en la conferencia de prensa posterior.

"Estas cosas son mejores cuando habla directamente el jugador y explica o dice lo que en realidad quiere decir. Nosotros nos ilusionamos y queremos lo mejor para él como familia y persona, que le quiero mucho y él decidirá cuando tenga que comentar algo".

Suplente el sábado, su ingreso al terreno de juego resultó decisivo con un pase de taquito a Nico González para facilitar el primero de los dos goles del argentino.

Máximo goleador histórico del Atlético (210 goles), Griezmann no gana un título con los rojiblancos desde 2018. La final de Copa del Rey en el horizonte y seguir vivos en Champions podría inclinar la balanza para que siga en Madrid.