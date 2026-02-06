Atlético-Barça y derbi vasco Athletic-Real Sociedad en semis de Copa del Rey

Un estelar Atlético de Madrid-FC Barcelona y el derbi vasco Athletic Club-Real Sociedad serán los enfrentamientos de semifinales de la Copa del Rey de España, según deparó el sorteo realizado este viernes en la sede de la Federación Española de Fútbol.

El conjunto culé, vigente campeón de la competición y líder de la liga española, visitará en primer lugar el Metropolitano del conjunto colchonero de Diego Simeone, que el jueves aplastó al Real Betis en Sevilla (5-0) en cuartos de final, y que no conquista la Copa desde 2013.

La otra semifinal supondrá una reedición de la final de la Copa del Rey 2020, que tuvo que disputarse en 2021 a causa de la pandemia de covid, en la que la Real Sociedad conquistó el título ante el Athletic.

Los duelos de ida se disputarán entre los días 10 y 12 de febrero, mientras que la vuelta tendrá lugar entre los días 3 y 5 de marzo.

Acceder a la final -en el estadio de La Cartuja de Sevilla en una fecha por determinar- conlleva el premio de asegurarse la presencia en la Supercopa de España de 2026 junto a los dos primeros clasificados de LaLiga.

Minutos antes del sorteo de las semifinales masculinas tuvo lugar asimismo el de las semifinales femeninas: el Atlético de Madrid es favorito en su eliminatoria ante el CD Tenerife, de igual modo que el FC Barcelona ante Badalona Women.