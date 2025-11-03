Atlético busca hacer borrón y cuenta nueva en Champions ante Union Saint-Gilloise

El Atlético dispondrá el martes de una buena ocasión en Champions para trasladar a la Champions su línea ascendente en LaLiga, ante el modesto Union Saint-Gilloise en el Metropolitano, y hacer olvidar sus traspiés en la competición europea.

Desde que se impuso con contundencia al Real Madrid (5-2) a finales de septiembre en su feudo, los colchoneros han ido recuperando sensaciones a base de victorias.

La última, contra el Sevilla (3-0) ante su público, que catapultó a los rojiblancos a la cuarta posición, con 22 puntos, a ocho del líder Real Madrid.

Sin embargo, el duro correctivo frente al Arsenal (4-0) en el Emirates el 21 de octubre aún duele.

La escuadra rojiblanca había ofrecido una buena imagen en la primera fecha pese a la derrota ante el Liverpool (3-2) en Anfield, y se mostró avasallador en la "manita" que endosó al Eintracht de Fráncfort.

De los nueve puntos en juego, ha logrado tres, al igual que sus rivales, un histórico club de Bruselas que conquistó la liga belga 90 años después.

"Ser Giuliano"

La intensidad que imprime el equipo desde la llegada al banquillo de Diego Simeone en 2011 aún se mantiene, pero en esta temporada, la presión más alta y la conexión entre jugadores, especialmente entre los argentinos, ha hecho que el equipo dé un paso hacia delante.

Giuliano Simeone, hijo del entrenador, fabricó el sábado de nuevo un tanto para que marcara su compatriota Thiago Almada. El extremo robó un balón para penetrar hacia el área y asistir al centrocampista que sólo tuvo que empujar el esférico al fondo de la red.

"Desde que llegué, desde que me dieron la oportunidad, sé quién quiero ser y quien quiero ser es Giuliano. Vine para ofrecer el 100% de lo que tengo. Quiero seguir mejorando como jugador y como persona", declaró el futbolista a los medios después del triunfo frente al Sevilla.

También tuvo palabras para su padre y entrenador: "Es el juego que me gusta a mí, dejar todo. Dar el 100% hasta el final y siempre querer mejorar. Estar siempre peleando por lo que queremos", destacó el jugador de 22 años.

"Luego, en la familia, es como cualquier papá que te ayuda un montón, te ayuda y te aconseja. Es el mismo amor que tiene cualquier padre a un hijo", agregó el internacional argentino.

Poco después, su padre lo ensalzó. "Es un futbolista que está creciendo, que tiene humildad para seguir mejorando, y debe estar en esa línea para llegar al lugar donde se imagina", declaró el Cholo en rueda de prensa.

Garra argentina

Otro que está en gran forma es Nico González, cuyo nombre retumbó en el Metropolitano al ser sustituido tras cuajar un partido de gran esfuerzo físico.

"Es algo hermoso, algo que hace mucho no me pasaba (...).

Muy contento porque llego de un lugar donde me costó mucho adaptarme y ahora llegar a esta familia es algo hermoso, algo que disfruto cada momento", remarcó el exjugador de la Juventus.

González ha jugado como titular en nueve de once encuentros disputados desde que aterrizó en la capital española cedido por el club turinés, aunque el equipo rojiblanco tiene una opción de compra.

Incluso, el internacional argentino confesó que la afición lo empuja a mejorar: "Tengo que seguir trabajando, demostrando, metiéndole esa garra argentina; esperemos continuar por este camino que es lo que nos trajo hasta acá".

Giuliano, Almada, Nico... forman el núcleo de argentinos liderado por Julián Álvarez, la estrella del equipo.

En su segunda temporada como colchonero, el campeón del mundo en 2022 ya lleva siete goles en LaLiga - dos de ellos contra el Real Madrid- y uno en la Champions.

Frente al Atlético estará un Union Saint-Gilloise que se consolidó el sábado como líder de la liga de Bélgica tras imponerse al Waregem por 4-1 y en el que destaca el ecuatoriano Kevin Rodríguez.

