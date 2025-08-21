Atlético busca recuperarse tras el tropiezo en el debut en La Liga

BARCELONA (AP) — El Atlético de Madrid renovó su ya nutrido plantel este verano con la esperanza de montar un desafío por el título en La Liga.

Pero ya está detrás de Barcelona y Real Madrid después de perder su primer partido de la temporada, algo que no le había ocurrido desde que Diego Simeone asumió como entrenador hace más de una década. Intentará olvidar esa derrota por 2-1 ante el Espanyol el sábado, cuando reciba al recién ascendido Elche.

El Barcelona y el Madrid también tienen partidos contra equipos recién ascendidos en la segunda jornada.

Partidos clave

— El Atlético sabe que su margen de error es siempre increíblemente estrecho si espera terminar en la cima de la tabla. Por lo tanto, el argentino Simeone necesitará integrar rápidamente a varios nuevos jugadores, incluidos Álex Baena, Thiago Almada y Johnny Cardoso, después de que su equipo desperdició una ventaja de un gol ante el Espanyol. Recibe a un Elche cuyo objetivo es simplemente no regresar directamente a la segunda división. El pequeño conjunto ilicitano luchó para conseguir un empate 1-1 en casa con el Real Betis en su debut.

— El campeón defensor Barcelona visita al recién ascendido Levante el sábado. El equipo de Hansi Flick consiguió goles de Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres en una victoria por 3-0 en Mallorca el fin de semana pasado.

— El Madrid busca dar otro paso positivo tras una victoria por 1-0 sobre Osasuna que le dio al entrenador Xabi Alonso un comienzo ganador en la liga. El equipo merengue, que terminó subcampeón la temporada pasada, viaja al norte a Oviedo el domingo en lo que debería ser un encuentro desigual.

Jugadores a seguir

Robert Lewandowski se perdió el viaje de Barcelona a Mallorca debido a un dolor muscular en el muslo izquierdo. Regresó a los entrenamientos el jueves, dos días antes del partido contra el Levante.

El delantero polaco anotó 42 goles, la cifra más alta del equipo, en todas las competiciones la temporada pasada, su cuarta desde que dejó el Bayern Múnich para mudarse a España. A sus 37 años, promete seguir siendo una amenaza de gol en el fútbol de élite.

Fuera de acción

Baena, el nuevo creador de juego del Atlético, está en duda después de ser sustituido en el partido contra el Espanyol debido a un problema muscular. El Madrid seguirá sin Jude Bellingham, quien se espera que esté fuera por algunas semanas más después de someterse a una cirugía en el hombro izquierdo en julio.

Fuera del campo

¿Tendrá Rodrygo algo de tiempo de juego? Los aficionados del Madrid estarán atentos para ver si Alonso coloca en el campo al delantero brasileño después de que no salió del banquillo contra Osasuna. El jugador de 24 años es objeto de rumores de transferencia a la Liga Premier inglesa --la ventana de transferencias de verano permanece abierta hasta el final del mes.

