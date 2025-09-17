Atlético cae ante el Liverpool en el último suspiro

El Atlético de Madrid sucumbió este miércoles sobre la bocina ante el Liverpool por 3-2 en Anfield, tras remontar dos tantos en contra, en el estreno de ambos equipos en Champions.

Los goles tempraneros de Andrew Robertson (4) y Mohamed Salah (6) hacían temer una dolorosa derrota, pero los de Diego Simeone supieron reponerse con un doblete de Marcos Llorente (45+3, 81).

Sin embargo, en el tiempo de descuento, Virgil van Dijk (90+2), cabeceó a portería el tanto del triunfo de los Reds, tras zafarse de Robin Le Normand a la salida de un córner.

Los rojiblancos, undécimos en la Liga con una sola victoria en cuatro partidos, tuvieron que lidiar con una de las pruebas más difíciles al visitar al vigente campeón de la Premier.

El Liverpool de Arne Slot encabeza el campeonato con pleno de triunfos, y es uno de los equipos que más se reforzó en la pasada ventana de fichajes.

El último fichaje fue el del sueco Alexander Isak -pagó 145 millones de euros (US$169 millones)-, que fue titular este miércoles por primera vez en Anfield.

Simeone viajó al templo inglés con las bajas de Julián Alvarez, Álex Baena, Jonnhy Cardoso, Thiago Almada y José María Giménez.

Vendaval

Los 'Reds' salieron al césped como un vendaval con dos goles.

Una falta de Lenglet cerca del área provocó que Salah picara la pelota rasa para sortear la barrera por debajo, que tocó accidentalmente en Robertson desviándose hacia la portería.

Ese tanto inesperado dio alas al Liverpool que amplió la diferencia cuando a Salah le llegó un balón dentro del área y se marchó hacia la portería de Jan Oblak.

El atacante egipcio se generó un espacio suficiente para perforar la red y meter miedo a los madrileños que, en cambio, no se amilanaron y buscaron la remontada.

Pasada la primera media hora de juego, el Atlético empezó a tener más la posesión y Llorente logró anotar tras una pared con Raspadori.

Simeone expulsado

En la segunda mitad, ambos equipos gozaron de oportunidades como un remate de Raspadori (52) que atrapó Alisson y otro disparo de Salah (64) al poste.

Finalmente Llorente conectó una volea desde la frontal que desvió la defensa del Liverpool para introducir en el fondo de las mallas.

En cambio, un desajuste en la zaga y un error en el marcaje de Robin Le Normand sobre el central Van Dijk dejó sin premio a los colchoneros, que pensaban llevarse un buen resultado contra todo pronóstico.

"Una pena, no hemos dejado de creer. Son un gran equipo y en su casa además. En un córner, no sé qué ha pasado, nos han metido un golazo", afirmó Llorente a Movistar.

"No podemos salir como hemos salido, con dos goles en cinco minutos; demostramos que si estamos juntos, con ideas claras, podemos pelear contra cualquier equipo", agregó el lateral.

Simeone acabó expulsado tras el 3-2 por encararse con la grada, teniendo que ser frenado por miembros de su cuerpo técnico y de seguridad del estadio.

rsc/iga/pm