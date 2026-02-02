Atlético de Madrid anuncia acuerdo con Atalanta por el delantero nigeriano Ademola Lookman

MADRID (AP) — El Atlético de Madrid dice que ha llegado a un acuerdo con Atalanta, equipo de la Serie A, para fichar al delantero nigeriano Ademola Lookman.

El club español informó que Lookman ya está en Madrid para firmar su contrato el domingo.

"El acuerdo está sujeto a que pase su reconocimiento médico y a que se acuerde y formalice su contrato", expresó el Atlético, sin dar más detalles.

Lookman se someterá a su reconocimiento médico el lunes.

El jugador de 28 años jugó para Fulham y Leicester antes de unirse al Atalanta en 2022. También jugó previamente para Leipzig y Everton.

Lookman anotó tres goles para Nigeria en la Copa Africana de Naciones.

El Atlético es tercero en La Liga, a nueve puntos del segundo lugar, el Real Madrid, y a diez puntos del líder, Barcelona, después de 22 partidos. Se enfrentará al Club Brujas en los playoffs de la Liga de Campeones más tarde este mes.

