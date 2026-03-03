Atlético de Madrid clasifica a final de Copa del Rey pese a perder 3-0 ante Barça

El Atlético de Madrid se convirtió este martes en el primer finalista de la Copa del Rey de España, a pesar de perder 3-0 en el Camp Nou ante el FC Barcelona, al que le faltó un gol para contrarrestar el 4-0 de la ida.

Marc Bernal (29', 72') y Raphinha (45+4', de penal) mantuvieron hasta el final la esperanza de una remontada culé que finalmente no se consumó.

El Atlético, que no levanta la Copa del Rey desde 2013, disputará la final en Sevilla ante el vencedor del derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club el miércoles (1-0 en la ida para la Real).