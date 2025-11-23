Atlético de Madrid gana 1-0 en la recta final en su visita al Getafe

A tres días de un gran duelo en la Liga de Campeones ante el Inter de Milán, el Atlético de Madrid evitó a tiempo un tropiezo en LaLiga española al ganar 1-0 en el campo de su vecino Getafe, el domingo en la 13ª jornada.

Durante gran parte del duelo los colchoneros fueron incapaces de encontrar grietas en el muro defensivo azulón, hasta que un remate del italiano Giacomo Raspadori fue desviado al interior de su propia portería por el defensa portugués Domingos Duarte (minuto 83), que intentaba evitar que llegara Antoine Griezmann.

Ese autogol fue suficiente para que el Atlético firmara un quinto triunfo consecutivo en LaLiga, donde es cuarto ahora con 28 puntos, mientras que su rival se queda séptimo, en puertas de los puestos europeos.

La victoria permite al Atlético mantenerse a un punto del Villarreal (3º, 29), que el sábado ganó 2-1 al Mallorca (16º).

El Atlético está además a tres unidades del FC Barcelona (1º, 31 puntos), que el sábado goleó 4-0 al Athletic de Bilbao (8º) en la reapertura parcial del reconstruido Camp Nou.

El Real Madrid, segundo también con 31 puntos, cierra los partidos de este domingo en LaLiga y puede recuperar el liderato si al menos puntúa en su desplazamiento al estadio Martínez Valero del Elche (13º).

Lo que sí consolidó el Atlético es su posición en el Top 4 y con ello en la zona de Liga de Campeones, ampliando a 7 puntos su ventaja sobre el quinto, el Betis, que tropezó en casa con un empate 1-1 ante el Girona (18º).

El argentino Valentín Gómez, con un gol en el 75, salvó incluso a los béticos de la derrota, en un partido donde su equipo acabó incluso con diez hombres por la expulsión del brasileño Antony en el descuento.

En el otro partido del domingo en LaLiga también hubo empate, a cero entre el colista Oviedo (20º) y el Rayo Vallecano (12º).

