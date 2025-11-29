Atlético de Madrid gana 2-0 al colista Oviedo con doblete de Sorloth

El Atlético de Madrid prolongó su buen momento al sumar una nueva victoria, esta vez ante el colista Oviedo (2-0), el sábado en la 14ª jornada de LaLiga española.

El noruego Alexander Sorloth logró el triunfo en la primera mitad con un doblete (minutos 16 y 26). En la segunda parte no se movió el marcador.

El astro argentino Julián Álvarez tuvo descanso en el inicio y comenzó como suplente, entrando en juego hacia la hora de partido, sin poder anotar en esta ocasión.

Gracias a esta victoria tan tranquila como lógica, el Atlético se pone provisionalmente tercero en la clasificación con 31 puntos, adelantando al Villarreal (ahora 4º, 29), que el domingo visita a la Real Sociedad (9º).

El equipo colchonero se mantiene además a tres puntos del FC Barcelona, que se colocó líder provisional al ganar este sábado 3-1 al Alavés (14º).

Respecto al Real Madrid (2º, 31), el Atlético se aproximó a un punto, a la que espera de que el equipo de Xabi Alonso visite el domingo al Girona (18º).

El Atlético cierra además una gran semana, marcada por su importante victoria en la Liga de Campeones europea ante el Inter de Milán (2-1), con un gol de cabeza del uruguayo José Giménez en un saque de esquina en el descuento final.

Es el sexto triunfo consecutivo de los rojiblancos en LaLiga y el séptimo seguido teniendo en cuenta también la Champions.

El siguiente examen del Atlético será especialmente difícil, rindiendo visita al Barcelona el martes en un duelo liguero de la 19ª jornada que se adelanta más de un mes porque a principios de enero ambos estarán en Arabia Saudita para jugar la Supercopa de España.

