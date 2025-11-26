Atlético de Madrid gana 2-1 al Inter con gol de Giménez en el descuento

Un gol en el descuento del uruguayo José Giménez dio la victoria al Atlético de Madrid ante el Inter de Milán (2-1), este miércoles en la quinta jornada de la Liga de Campeones, donde los italianos cortan en seco su pleno de triunfos.

La cabeza de Giménez (minuto 90+3) apareció providencialmente en un saque de esquina con el tiempo cumplido para dejar los tres puntos en el Metropolitano, después de que su compañero argentino Julián Álvarez (9') adelantara a los colchoneros en el inicio de partido y luego el polaco Piotr Zielinski igualara provisionalmente para los visitantes.

El Inter había ganado en las cuatro primeras jornadas y ahora se queda frenado en 12 puntos, bajando al cuarto lugar, a tres del líder Arsenal (15).

Gracias a este triunfo, el Atleti suma 9 puntos (tres victorias, dos derrotas) y sube al duodécimo puesto.

Pero más allá de ello, demuestra por fin su competitividad en el torneo, ya que las victorias anteriores en esta Champions habían llegado ante Eintracht y Union St Gilloise, mientras que había perdido los dos duelos que había jugado ante las formaciones de mayor pedigrí (Liverpool y Arsenal).

Es también la confirmación del buen momento del equipo de Diego Simeone, que desde el revés 4-0 de hace un mes contra el Arsenal ha ganado todos los partidos disputados, seis ahora, teniendo en cuenta todas las competiciones.

dr/ag