Atlético de Madrid golea 5-2 al Real Madrid con un doblete de Julián Álvarez
Julián Álvarez culminó su gran semana guiando este sábado al triunfo al Atlético de Madrid, con un d
Julián Álvarez culminó su gran semana guiando este sábado al triunfo al Atlético de Madrid, con un doblete en la goleada 5-2 de su equipo ante el Real Madrid en el gran derbi de la capital, en la 7ª jornada de la LaLiga.
Con esta derrota, el equipo blanco pierde su condición de invicto, aunque sigue líder con 18 puntos, a la espera de lo que pueda hacer el Barcelona, segundo con 16 unidades, ante la Real Sociedad el domingo en Montjuic. El Atlético, que había tenido un inicio de campaña irregular con tres empates y una derrota, se acerca a los puestos de cabeza al subir al cuarto lugar, ahora con 12 puntos.
