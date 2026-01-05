Atlético de Madrid no pasa del empate contra la Real Sociedad

El Atlético de Madrid tuvo que conformarse este domingo con un empate 1-1 en su visita a la Real Sociedad, en la 18ª jornada de LaLiga, dejando escapar puntos en la carrera por el título.

Los rojiblancos habían abierto el marcador gracias a un gol de cabeza del noruego Alexander Sorloth (50') pero apenas seis minutos después, el portugués Gonçalo Guedes estableció la igualada (56').

El Atlético (4º, 38 pts) se vuelve a distanciar de sus dos rivales, a once puntos del líder FC Barcelona (49 pts) y a siete del Real Madrid (2º, 45 pts), mientras que el Villarreal (3º, 38 pts) se mantiene en la tercera posición.

Por su parte, la Real Sociedad suma ya cinco partidos consecutivos sin victoria (2 empates y 3 derrotas) y ocupa la 15ª posición con 16 puntos, solo dos más que el Valencia (18º), primer equipo en zona de descenso.