Atlético de Madrid recupera sensaciones en LaLiga a costa del Espanyol

Luego de dos derrotas seguidas en LaLiga, y antes de jugarse el pase a octavos de Champions el martes contra el Brujas, el Atlético de Madrid se relanzó en el campeonato español este sábado al derrotar 4-2 al Espanyol.

Sorprendidos en el minuto 6 por un gol de Carreras en su estadio, el Metropolitano, el Atlético (4º, 48 puntos), remontó ante el equipo catalán (6º, 35 puntos) y cosechó su primera victoria en liga desde hace un mes, merced a un doblete del delantero noruego Alexander Sorloth (21', 73'), y a otros dos goles del argentino Giuliano Simeone (49') y del nigeriano Ademola Lookman (58').

El centrocampista español Edu Expósito maquilló el resultado para el cuadro periquito (80'), que no ha ganado ninguno de los ocho partidos que ha disputado en 2026.