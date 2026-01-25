Atlético de Madrid regresa al podio tras vencer 3-0 al Mallorca
Tras empatar ante el Galatasaray por 1-1 en Liga de Campeones de Europa el miércoles, el Atlético de Madrid se relanzó con una sólida victoria 3-0 este domingo en el Metropolitano ante el Mallorca, y
Tras empatar ante el Galatasaray por 1-1 en Liga de Campeones de Europa el miércoles, el Atlético de Madrid se relanzó con una sólida victoria 3-0 este domingo en el Metropolitano ante el Mallorca, y regresó al tercer puesto en LaLiga española.
Los Colchoneros, con 44 puntos, se impusieron sin forzar demasiado ante su público con goles del delantero noruego Alexander Sorloth (22'), en propia puerta del defensor David López (75'), y con un misil desde dentro del área del argentino Thiago Almada (88').
Los hombres de Diego Simeone arrebatan así el tercer puesto al Villarreal (4º, 41 puntos), que había perdido 2-0 el sábado ante el Real Madrid, líder provisional a la espera del choque del FC Barcelona contra el recién ascendido Real Oviedo este domingo (15:15 GMT).