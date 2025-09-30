LA NACION

Atlético de Madrid se regala ante el Eintracht Fráncfort otra goleada

El Atlético de Madrid prolongó su momento dulce al lograr este martes su primer triunfo en Champions

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Atlético de Madrid se regala ante el Eintracht Fráncfort otra goleada
Atlético de Madrid se regala ante el Eintracht Fráncfort otra goleadaAP Photo/Matthias Schrader - AP

El Atlético de Madrid prolongó su momento dulce al lograr este martes su primer triunfo en Champions tras golear 5-1 al Eintracht Fráncfort en el Metropolitano, en la segunda fecha de la liguilla de la competición continental.

El repaso al Real Madrid (5-2) el sábado levantó el ánimo de los pupilos de Diego Simeone, que se adelantaron rápidamente con el tanto del italiano Giacomo Raspadori (4) y, después, ampliaron con los goles de Robin Le Normand (33) y el francés Antoine Griezmann (45+1).

El conjunto teutón recortó distancias con un tanto de Jonathan Burkardt (57), pero el argentino Giuliano Simeone volvió a poner la misma distancia (70) y su compatriota Julián Álvarez (82) remachó con una manita desde los once metros.

rsc/dr

LA NACION
Más leídas
  1. Una camioneta chocó intencionalmente dos veces a un auto y un bebé terminó con fractura de cráneo
    1

    Video: una camioneta chocó intencionalmente dos veces a un auto y un bebé terminó con fractura de cráneo

  2. “Durmió toda la noche, el día anterior había salido”: las primeras horas de Morena Rial en el calabozo
    2

    “Durmió toda la noche, el día anterior había salido”: las primeras horas de Morena Rial en el calabozo

  3. Milei y Macri, en Olivos
    3

    Milei y Macri, en Olivos

  4. Romario sorprendió tras una pregunta incómoda: "¿Jugar para Argentina o para Real Madrid?
    4

    Romario y la respuesta menos esperada: “Jugaría para la Argentina antes que para Real Madrid”

Cargando banners ...