Atlético de Madrid se regala ante el Eintracht Fráncfort otra goleada
El Atlético de Madrid prolongó su momento dulce al lograr este martes su primer triunfo en Champions
El Atlético de Madrid prolongó su momento dulce al lograr este martes su primer triunfo en Champions tras golear 5-1 al Eintracht Fráncfort en el Metropolitano, en la segunda fecha de la liguilla de la competición continental.
El repaso al Real Madrid (5-2) el sábado levantó el ánimo de los pupilos de Diego Simeone, que se adelantaron rápidamente con el tanto del italiano Giacomo Raspadori (4) y, después, ampliaron con los goles de Robin Le Normand (33) y el francés Antoine Griezmann (45+1).
El conjunto teutón recortó distancias con un tanto de Jonathan Burkardt (57), pero el argentino Giuliano Simeone volvió a poner la misma distancia (70) y su compatriota Julián Álvarez (82) remachó con una manita desde los once metros.
