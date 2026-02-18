Atlético deja vivo al Brujas y se jugará el pase a octavos en el Metropolitano

El Atlético de Madrid se jugará el próximo martes en el Metropolitano el pase a octavos de la Champions tras empatar este miércoles ante el Brujas (3-3) en el estadio Jan Breydel de la ciudad belga en el partido de ida del playoff.

El argentino Julián Álvarez (8') abrió el marcador de penal, y el nigeriano Ademola Lookman (45+4') amplió la distancia antes del descanso.

En el inicio de la segunda parte, el también nigeriano Raphael Onyedika (51') aprovechó un rechace de Jan Oblak en el área para marcar a placer y, después, el italiano Nicolo Tresoldi (60') logró la igualada.

El conjunto belga siguió apretando para llevarse el triunfo, pero los pupilos de Diego Simeone se encontraron con un tanto a favor en propia puerta del ecuatoriano Joel Ordóñez (79').

Sin embargo, el cuadro belga siguió insistiendo hasta que llegó la recompensa. El griego Christos Tzolis volvió a poner las tablas ya casi al término del tiempo reglamentario. El colegiado anuló el tanto por fuera de juego, pero acabó concediéndolo tras revisarse que el jugador estaba en posición legal (90').

El Atlético, que nunca ha ganado la Liga de Campeones, marcha muy descolgado en LaLiga y considera que sus mejores opciones de lograr un título esta temporada pasan por la competición europea y la Copa del Rey. En esta última tiene una ventaja de 4-0 frente al FC Barcelona antes de la vuelta en el Camp Nou.

- Montaña rusa -

En cambio, su fragilidad defensiva deja todo abierto para el enfrentamiento del martes en la vuelta, con ambos equipos peleando por meterse en octavos de final de la máxima competición europea.

"Nos pusimos 0-2 y no hemos sabido mantener el resultado. Una montaña rusa, como todo el año. Debemos de estar más concentrados", afirmó Koke Resurrección a Movistar+ en alusión a la irregularidad del equipo esta temporada.

"Tenemos que saber cuidar bien el resultado. Nos ha pasado dos veces hoy (miércoles)", prosiguió el centrocampista.

El cuadro colchonero se adelantó pronto gracias a un penalti transformado por Álvarez tras una mano imprudente de Joaquín Seys.

El delantero, cuyo lanzamiento desde los once metros contra el Real Madrid en la pasada edición fue anulado de forma polémica por un doble toque que acabó provocando la eliminación del Atlético, esta vez no perdonó.

Pero el Brujas fue mejor en la primera parte: Mamadou Diakhon rozó el gol con un disparo cruzado que salió fuera por poco y Jan Oblak tuvo que intervenir para detener un tiro de Onyedika, pero aun así los locales se marcharon al descanso dos goles abajo.

Lookman, que ha destacado desde su llegada en enero procedente del Atalanta, culminó a bocajarro después de que Antoine Griezmann peinara un córner puesto por Álvarez.

El Brujas recortó distancias cuando Onyedika empujó el balón a la red tras una magnífica parada de Oblak a un cabezazo de Tresoldi.

El delantero del Brujas, Tresoldi, marcaría poco después para devolver la igualdad al marcador y desatar la euforia en el estadio Jan Breydel, definiendo con frialdad a centro de Diakhon.

El atacante rojiblanco Alexander Sørloth cabeceó fuera por poco cuando el equipo de Simeone buscaba volver a adelantarse, y lo consiguió cuando Ordóñez marcó en propia puerta.

Sin embargo, los locales volvieron a golpear: Tzolis fue habilitado por la izquierda y resolvió con calidad. El gol fue anulado inicialmente por fuera de juego, pero la decisión se corrigió tras la revisión del VAR.