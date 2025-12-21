Atlético gana con autoridad a Girona y se sube al podio de la Liga

Eficaz, Atlético de Madrid ganó con autoridad a Girona este domingo (3-0) en la 17ª jornada de la Liga y se subió provisionalmente al tercer puesto.

Los rojiblancos, que suman 37 puntos, se impusieron en el campo del modesto club catalán (18º, 15 puntos) gracias a una potentísima media volea de su capitán Koke (13'), un tiro desviado del inglés Conor Gallagher (38') y al sexto gol de la temporada de Antoine Griezmann, que entró en juego en el minuto 77 (90+2').

Los hombres de Diego Simeone acceden temporalmente al podio con dos puntos de ventaja sobre Villarreal, que recibe al Barça, líder, este sábado.