Atlético golea 5-2 al líder Real Madrid con doblete de argentino Julián Álvarez

Por Fernando Kallas

MADRID, 27 sep (Reuters) - El delantero argentino Julián Álvarez marcó dos goles el sábado en el triunfo por 5-2 del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid, en un vibrante derbi que supuso la primera derrota del líder de LaLiga española tras un inicio de temporada perfecto.

En un estadio Metropolitano repleto con cerca de 70.000 espectadores, el Atlético remontó un 2-1 en contra y logró una victoria memorable que le aúpa a la cuarta plaza del torneo con 12 puntos. El Real Madrid sigue líder con 18 puntos, dos más que el Fútbol Club Barcelona, que tiene un partido menos.

El inicio agresivo de los rojiblancos dio sus frutos cuando Robin Le Normand abrió el marcador con un cabezazo en el minuto 14, pero Kylian Mbappé igualó en una rápida contra en el 25 y Arda Guler mandó al fondo de la red un centro de Vinicius Jr 11 minutos más tarde, para poner a los visitantes por delante.

El gol de cabeza de Alexander Sorloth antes del descanso dio alas al Atlético, que volvió a ponerse en ventaja a los cinco minutos de la reanudación, cuando Álvarez transformó un penal después de que la bota alta de Guler tocó en la cara a Nico González dentro del área.

Después de que Álvarez amplió la ventaja en el minuto 64 con un sublime lanzamiento directo de falta, el suplente Antoine Griezmann sentenció la victoria en una rápida contra en el tiempo añadido que encendió el Metropolitano, con el público saltando y cantando en éxtasis.

Fue la primera victoria "colchonera" sobre su rival de la ciudad desde enero de 2024 y la primera vez que le marca cinco goles al Real Madrid en 75 años.

La goleada supone un gran impulso para el equipo de Diego Simeone, que llevaba una sola victoria en sus seis primeros partidos en todas las competiciones pese a las altísimas expectativas generadas tras la enorme inversión realizada por el club en el verano boreal.

Tras caer en el último suspiro ante el Liverpool en Anfield en su estreno en la Liga de Campeones la semana pasada, el Atlético logró recuperarse con una emocionante remontada por 3-2 ante el Rayo Vallecano en LaLiga a mediados de semana.

"Es un día muy especial. Sabíamos de la importancia del partido, por ser un derbi y porque necesitábamos sumar los tres puntos en casa y descontarle al líder. Nos vamos muy felices", dijo Álvarez a DAZN.

"Tuvimos bastante el control del juego. Nos hacen los dos goles rápido, pero el equipo no dejó de intentarlo, de ir hacia delante.

Veníamos generando muchas ocasiones, hoy volvió a pasar, pero fuimos efectivos y por eso nos llevamos esta victoria", agregó.

El Real Madrid, que sólo había encajado tres goles en seis victorias en sus seis primeros partidos ligueros, se vio humillado por un rival muy superior que dominó el juego y explotó una debilidad manifiesta en los balones altos, ya que los dos primeros goles atléticos llegaron de sendos centros.

"Ha sido un mal partido. No hemos entrado bien, no hemos jugado bien ni colectivamente, ni en la calidad del juego con y sin balón. Estamos en una fase de construcción, hoy es la primera derrota y esto sigue", declaró en rueda de prensa el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso.

"Tenemos que sacar conclusiones de lo que ha pasado, porque seguro que nos van a servir en el futuro, pero no hay excusas. Estamos dolidos, como lo está la afición. Era un derbi y es una derrota merecida", señaló.

(Editado en español por Carlos Serrano)