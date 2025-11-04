Atlético logra segunda victoria en Champions al ganar 3-1 al Union St-Gilloise

El Atlético de Madrid cumplió este martes ante el Union Saint-Gilloise, al que derrotó 3-1 en la 4ª jornada de la Champions League, logrando así su segunda victoria en la competición europea.

Los hombres de Diego Simeone resistieron la embestida de los belgas, que mostraron gran verticalidad la primera media hora de encuentro.

El senegalés Ousseynou Niang y el ecuatoriano Kevin Rodríguez se mostraron sólidos cerrando cualquier intento de avance de los colchoneros hasta que apareció Giuliano Simeone.

Con un cambio de velocidad, el hijo del Cholo superó a varios rivales antes de recortar y ceder atrás un balón a su compatriota Julián Álvarez, que remató con una semivolea para subir el primer tanto al marcador en el minuto 39 de partido.

Antes del descanso, el francés Antoine Griezmann marcó un gol a placer, pero el árbitro lo anuló por posición antirreglamentaria de Álex Baena, que había iniciado la jugada.

Para imprimir más intensidad y buscar más pólvora arriba, Simeone dio entrada al inglés Conor Gallagher, al argentino Thiago Almada y al noruego Alexander Sorltoh.

Precisamente, el segundo gol se gestó tras un contragolpe del escandinavo, que se sacó un disparo frenado por el central Christian Burgess. Sin embargo, el balón terminó en los pies de Gallagher (72'), quien aprovechó esa segunda jugada para clavarlo en la escuadra con un potente latigazo.

Poco después, el británico Ross Sykes (80') recortó distancias con un testarazo al segundo palo tras una falta que colgó Sofiane Boufal.

El modesto conjunto belga siguió insistiendo con alguna ocasión, pero al final Marcos Llorente (90+6') se encargó de certificar el triunfo rojiblanco en el descuento.

Almada picó una pelota al espacio para Sorloth, que contemporizó y entregó al argentino, pero su lanzamiento fue repelido por el arquero neerlandés Kjell Scherpen, quedándose el esférico muerto para que el lateral perforara la portería contraria.

Con esta victoria, el Atlético suma seis puntos y se coloca en la decimocuarta posición de la tabla.

