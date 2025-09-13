Atlético logra su primera victoria en la Liga ante el Villarreal (2-0)

El Atlético de Madrid logró este sábado en la 4ª jornada de LaLiga su primera victoria de la temporada al imponerse al Villarreal por 2-0 en el Metropolitano.

Con esta victoria, el equipo rojiblanco suma cinco puntos y sube a la novena posición de manera provisional, mientras que el conjunto amarillo se queda en el cuarto puesto, con siete unidades.

El cuadro de Diego Simeone se adelantó rápidamente mediante el tanto de Pablo Barrios (9) y amplió la diferencia con otro del argentino Nicolás González (52), en su debut como jugador del Atlético.

Los colchoneros, que salieron en tromba contra sus rivales, empezaron con una presión alta para forzar errores de sus adversarios.

Gracias a esa intensidad, provocaron el fallo de Sergi Cardona, que cedió un pase atrás que no encontró a ningún compañero.

El argentino Julián Álvarez aprovechó ese error para asistir a Barrios, quien batió a placer a Luiz Junior.

Después, los pupilos del Cholo se fueron apagando conforme transcurrían los minutos y empezaron a mostrar grietas en la zaga.

Una ocasión clara de Alberto Moleiro y un disparo al larguero de Nicolas Pépé casi acaban en gol en la primera mitad.

Tras el descanso, una internada de Marcos Llorente por la banda derecha después de robar en su campo, propició el segundo tanto al colgar un balón al segundo palo que González cabeceó a la red.

Antes, el Real Madrid se quedó líder en solitario al conseguir pleno de triunfos tras imponerse a la Real Sociedad por 2-1 en Anoeta y aprovechar la derrota del Athletic de Bilbao (3º) frente al Alavés (1-0) en San Mamés.

En segundo lugar, con nueve puntos, duerme el Getafe después de ganar al Oviedo en El Coliseum por 2-0, a la espera de lo que haga el Barcelona (5ª con siete puntos) en casa frente al Valencia el domingo.

rsc/pm