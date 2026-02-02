Atlético Madrid anuncia llegada de mexicano Obed Vargas, con contrato hasta 2030
2 feb (Reuters) - El Atlético Madrid anunció el lunes la llegada del centrocampista mexicano Obed Vargas, procedente de la MLS, y quien jugará en el equipo español hasta mediados de 2030.
"El Atlético de Madrid y el Seattle Sounders han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Obed Vargas, quien firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2030", dijo el club rojiblanco en un comunicado, en el que no se informó de los detalles financieros.
Vargas, de 20 años, nació en Alaska pero está nacionalizado mexicano. Se formó en las categorías inferiores del Seattle Sounders y el Tacoma Defiance y debutó en la MLS a mediados de 2021.
Desde su estreno, Vargas sumó 158 partidos en Seattle, con ocho goles y 11 asistencias.
Vargas, quien jugó su primer partido como internacional mexicano en 2024, tendrá su primera experiencia en Europa. (Reporte de Javier Leira, editado por Javier López de Lérida)