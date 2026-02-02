Atlético Madrid anuncia llegada de mexicano Obed Vargas, con contrato hasta 2030

2 feb (Reuters) - El Atlético Madrid anunció el ⁠lunes ⁠la llegada del centrocampista mexicano Obed Vargas, procedente de la MLS, ⁠y ‌quien ​jugará en el equipo español ​hasta mediados de 2030.

"El Atlético de ‌Madrid y el ‌Seattle Sounders ​han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Obed Vargas, quien firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2030", dijo el club rojiblanco ⁠en un comunicado, en el que ​no se informó de los detalles financieros.

Vargas, de 20 años, nació en Alaska pero está nacionalizado mexicano. Se formó en las categorías ⁠inferiores del Seattle Sounders y el Tacoma ​Defiance y debutó en la MLS a mediados de 2021.

Desde su estreno, ‍Vargas sumó 158 partidos en Seattle, con ocho goles y 11 asistencias.

Vargas, quien jugó su primer partido como ​internacional mexicano en 2024, tendrá su primera experiencia en Europa. (Reporte de Javier Leira, editado ‍por Javier López de Lérida)