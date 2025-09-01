Atlético Madrid oficializa llegada de argentino Nicolás González a préstamo desde la Juventus

1 sep (Reuters) - Atlético de Madrid oficializó el lunes la llegada del futbolista argentino Nicolás González a préstamo por una temporada desde la Juventus.

"Nuestro club y la Juventus han llegado a un acuerdo para la cesión del futbolista argentino para la presente temporada", dijo el elenco "colchonero" en un comunicado.

No se dieron los detalles financieros del acuerdo, pero la prensa española sostuvo que el internacional argentino de 27 años llegó a cambio de un millón de euros, con una opción de compra de 35 millones de euros que se convertirá en obligatoria si el extremo cumple con una serie de parámetros en cuanto a minutos y partidos disputados.

"Tras sellar su firma con nuestro club, Nico González pondrá rumbo a Argentina para unirse a la concentración de la selección albiceleste", dijo el club español.

Con su selección, González ganó la Copa América en 2021 y 2024, y la Finalíssima en 2022. (Reporte de Javier Leira en Santiago, editado por Natalia Ramos)