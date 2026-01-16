Atlético Mineiro anuncia el fichaje del ecuatoriano Ángelo Preciado

El internacional ecuatoriano Ángelo Preciado jugará en Brasil con el Atlético Mineiro, tras cerrarse su fichaje proveniente del Sparta Praga, anunció este viernes el club de Belo Horizonte.

Habitual en las convocatorias de Ecuador en la clasificatoria hacia el Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, el lateral derecho de 27 años firmó contrato hasta diciembre de 2029, informó el equipo brasileño en un comunicado.

Preciado disputó la Copa del Mundo de Catar 2022.

Ahora, el zaguero retorna al fútbol sudamericano después de jugar en Europa con el Genk, en Bélgica, y el Sparta Praga, en República Checa.

Había jugado 14 partidos con el Sparta Praga en la liga checa en la temporada 2025-2026, con tres asistencias. Fue campeón con el equipo en el curso 2023-2024.

Preciado surgió de las categorías base del Independiente del Valle de su país, club con el que conquistó la Copa Sudamericana en 2019.

Entrenado por el argentino Jorge Sampaoli, el Atlético Mineiro competirá este año en la Sudamericana, tras ubicarse en el undécimo puesto del Brasileirão 2025.