Atlético Mineiro vence 1-0 a Bolívar y avanza a semifinales de la Copa Sudamericana

El Atlético Mineiro se clasificó este miércoles para las semifinales de la Copa Sudamericana al vencer en casa en la vuelta de cuartos de final al Bolivar de La Paz por 1-0, con un tanto de cabeza del veterano Bernard en el minuto 90+1.

El equipo brasileño puso fin a siete partidos sin ganar, pero volvió a ofrecer una imagen muy gris y tuvo muchas dificultades para crear peligro ante un Bolivar que se limitó a defender y que prácticamente no inquietó la portería mineira.

Cuando todo indicaba que la clasificación se decidiría en la tanda de penaltis, un gran centro desde la derecha de Gustavo Scarpa en el primero de los cinco minutos de añadido lo remató de cabeza dentro del área pequeña Bernard para marcar el único gol del encuentro.

En la ida, el miércoles pasado en La Paz, habían empatado 2-2.

De esta manera, Atlético Mineiro espera en semifinales por el vencedor de la serie entre el Once Caldas colombiano y el Independiente del Valle ecuatoriano.

prb/ma