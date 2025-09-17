Atlético Nacional anuncia el cese del DT argentino Gandolfi por malos resultados

El Atlético Nacional anunció este martes la salida de su director técnico argentino Javier Gandolfi, tras un semestre en el que los resultados no fueron los esperados por el conjunto colombiano.

Los rumores de la salida de Gandolfi tomaron fuerza tras el último partido del Atlético Nacional frente al Bucaramanga, cuando el entrenador alineó a cuatro extranjeros cuando el reglamento de la Liga colombiana solo permite tres de ellos en cancha al mismo tiempo.

El Atlético Nacional perdió dicho encuentro 1-0, pero debido al reclamo de Bucaramanga por la irregularidad la Dimayor, organismo regulador del balompié colombiano, le terminó otorgando la victoria por 3-0 a los leopardos.

"La institución y el director técnico Javier Gandolfi (...) han decidido de mutuo acuerdo dar por terminada su vinculación", dijo en un comunicado el club, que marcha séptimo en el Clausura. En los próximos días dará a conocer el nombre de su sucesor.

"Atlético Nacional siempre debe competir con la ilusión y la obligación de ser campeón", agregó el equipo paisa, dos veces campeón de la Copa Libertadores y que este año llegó hasta octavos de final del torneo regional.

Gandolfi había llegado al Atlético Nacional en enero de este año en reemplazo de Efraín Juárez.

als/ma