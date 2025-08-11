Atlético Nacional mide el buen momento del San Pablo de Crespo en Libertadores

En un choque de octavos de final de la Copa Libertadores que intenta revivir viejas glorias, Atlético Nacional pondrá a prueba el martes el buen momento del Sao Paulo, revitalizado tras la llegada a su banquillo del exdelantero argentino Hernán Crespo.

El estadio Atanasio Girardot de Medellín (00H30 del miércoles) será el palco del juego de ida de una llave que reúne cinco trofeos del principal torneo de clubes de América, tres del Tricolor paulista (1992, 1993 y 2005) y dos del Rey de Copas colombiano (1989 y 2016).

Solo uno entre los equipos más laureados de Brasil y Colombia saldrá con vida de esta serie, que encuentra a cada club con realidades diferentes.

El vencedor de la ronda luchará por el pase a semifinales con el campeón defensor, Botafogo, o Liga de Quito, que se baten desde el jueves en Río de Janeiro.

Nacional con complicaciones

Los locales, campeones del torneo Clausura de 2024 y que pasaron como segundos del duro Grupo F, por encima del brasileño Bahia y el uruguayo Nacional, tienen una baja importante en su ofensiva.

Kevin Viveros, autor de cuatro goles en cinco partidos de la ronda pasada, fue transferido al Athletico Paranaense en junio.

Los verdolagas no han aquejado la ausencia de su goleador copero en el rentado local, donde marchan segundos, a tres puntos del líder Atlético Junior, pero en la Libertadores todo es a otro precio y los tantos de Viveros fueron vitales para obtener el pase a octavos.

Además de la baja del artillero, que puede ser contrarrestada con las presencias del mediocampista Edwin Cardona y el delantero Alfredo Morelos, el entrenador Javier Gandolfi está bajo escrutinio.

Según medios cafeteros, el argentino-mexicano sería despedido si no avanza a cuartos de final debido a una relación tensa y desgastada con la hinchada.

"Estamos en evaluación permanente, incluyéndome. Nuestro compromiso es acercar a Nacional a todos los objetivos", dijo recientemente al canal Win Sports el presidente del club, Sebastián Arango, quien recalcó no obstante que el timonel tiene contrato hasta 2026.

Crespo, el resucitador

El ambiente está mucho más distendido en el Sao Paulo, el gigante brasileño que acabó líder invicto del Grupo D e hila cinco victorias consecutivas en el Brasileirão, donde marcha en la séptima plaza, a doce puntos del líder Flamengo.

¿La razón? La llegada de Crespo hace un mes y medio, tras el fin de la fase de grupos, que resultó un golpe anímico para un club que desde entonces apenas ha perdido dos partidos en nueve presentaciones.

Sin embargo, uno de esos reveses fue doloroso: derrota 1-0 ante Paranaense y posterior eliminación en penales en octavos de la Copa do Brasil, una competición que otorga millonarios premios, muy necesarios para las vulnerables finanzas tricolor.

El Sao Paulo, sin embargo, mantiene la frente en alto y cuenta con un as bajo la manga luego de recuperar de una lesión en la rodilla derecha a su emblema, el atacante Lucas Moura, de vuelta al campo tras tres meses de baja.

La Libertadores "es un sueño para todos", dijo Crespo previo al viaje a Medellín. "Intentaremos con todas nuestras fuerzas hacer realidad un sueño, pero con los pies en la tierra".

Posibles alineaciones:

Atlético Nacional: David Ospina - Andrés Román, William Tesillo, Juan José Arias, Camilo Cándido - Juan Zapata, Jorman Campuzano - Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento - Alfredo Morelos. DT: Javier Gandolfi.

Sao Paulo: Rafael - Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino - Cédric Soares, Damián Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson. Enzo Díaz - Luciano, Ferreira. DT: Hernán Crespo.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU).