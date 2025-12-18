Atlético Nacional se cruza con Millonarios en la primera fase de la Copa Sudamericana 2026

El gigante colombiano Atlético Nacional se enfrentará a partido único con Millonarios en una de las llaves de primera ronda de la Copa Sudamericana 2026, cuyo sorteo se realizó este jueves en la sede de la Conmebol, en Asunción.

El Verde de Medellín, dos veces campeón de la Libertadores (1989 y 2016), será local ante el once de Bogotá y el ganador de este encuentro se clasificará a la fase de grupos de la Sudamericana.

Otro choque destacado de esta primera ronda, en la que se enfrentan equipos de un mismo país y de la que están exentos los representantes de Argentina como de Brasil, es el que jugará la Universidad de Chile, campeona en 2012 y semifinalista este año, y Palestino.

La U. de Chile deberá jugar sin la presencia de sus hinchas por el castigo de la Conmebol de 14 partidos sin público a raíz de los violentos incidentes de agosto ante Independiente de Avellaneda en Buenos Aires en octavos de final de la Sudamericana.

Otro gigante sudamericano en horas bajas, el Olimpia de Asunción, buscará su lugar en la fase de grupos frente al Sportivo Trinidense paraguayo, que oficiará de local.

La primera fase del torneo se disputará en la primera semana de marzo.

Los seis representantes de Argentina y de Brasil y los cuatro equipos que queden eliminados en la tercera ronda de la Copa Libertadores de 2026 se unirán en la fase de grupos de la Sudamericana a los 16 clasificados de la primera ronda.

Entre los clasificados a la fase grupos se encuentran los gigantes argentinos River Plate, cuatro veces campeón de la Libertadores, y Racing de Avellaneda, ganador de la Sudamericana en 2024 y semifinalista de la Libertadores este año.

También jugará la Sudamericana el Santos de Brasil, tricampeón de la Libertadores y que este año contó con el retorno de su hijo pródigo Neymar, que aún no confirmó si seguirá en el Peixe en 2026.

El sorteo de los grupos de la Sudamericana se realizará el 18 de marzo.

Partidos de la primera fase de la Copa Sudamericana 2026:

Bolivia 3 - Bolivia 4

Bolivia 2 - Bolivia 1

Universidad de Chile (CHI) - Palestino (CHI)

Cobresal (CHI) - Audax Italiano (CHI)

Atlético Nacional (COL) - Millonarios (COL)

América de Cali (COL) - Atlético Bucaramanga (COL)

Ecuador 4 - Ecuador 2

Ecuador 1 - Ecuador 3

Nacional (PAR) - Recoleta (PAR)

Sportivo Trinidense (PAR) - Olimpia (PAR)

Alianza Atlético (PER) - Garcilaso (PER)

Cienciano (PER) - Melgar (PER)

Montevideo City Torque (URU) - Defensor Sporting (URU)

Boston River (URU) - Racing (URU)

Academia Puerto Cabello (VEN) - Monagas (VEN)

Caracas FC (VEN) - Metropolitanos (VEN)