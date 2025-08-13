Atlético Nacional y Sao Paulo empatan sin goles en la ida de octavos de Libertadores

Atlético Nacional y Sao Paulo empataron sin goles el martes en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, marcado por la mala puntería del mediocampista colombiano Edwin Cardona, que desperdició dos penales.

Aunque el local dominó la posesión del balón y tuvo más ocasiones de gol, no logró vulnerar la portería del tricolor paulista, dirigido por el exdelantero argentino Hernán Crespo, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Además de los dos penales desperdiciados por Cardona, uno de ellos atajado por el portero Rafael, los verdolagas impactaron dos remates en el poste y definirán la serie el martes próximo en el Morumbi.