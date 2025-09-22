Atlético San Luis golea como visitante a Santos Laguna en torneo mexicano con doblete de Joao Pedro

CIUDAD DE MÉXICO, 21 sep - Atlético de San Luis goleó el domingo 4-1 como visitante a Santos Laguna con un doblete del brasileño naturalizado italiano Joao Pedro en el cierre de la novena jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

El uruguayo Juan Manuel Sanabria y Benjamín Galdames completaron la cuenta para Atlético de San Luis. Para los "Guerreros" de Santos Laguna anotó el colombiano Kevin Balanta.

En el partido disputado en el estadio TSM Corona, Santos Laguna tuvo la opción de ponerse en ventaja a los 11 minutos con un tiro penal, pero el portero Andrés Sánchez detuvo el disparo del chileno Bruno Barticciotto.

Atlético de San Luis se adelantó a los 36 minutos por conducto de Sanabria, quien metió el balón por el ángulo izquierdo al cobrar un tiro de castigo.

Galdames anotó el segundo gol a los 50 minutos cuando remató frente a la portería un centro enviado desde el sector derecho del área.

El tercer gol del Atlético de San Luis cayó a los 60 minutos por conducto de Joao Pedro, quien remató potente en el área tras recibir un pase de Sebastián Pérez Bouquet.

Santos Laguna descontó a los 63 minutos con un remate de cabeza de Balanta tras un centro enviado por el argentino Ramiro Sordo desde el sector derecho.

Joao Pedro cerró la cuenta con su doblete a los 72 minutos cuando remató con la cabeza un centro enviado por Sanabria desde el sector izquierdo.

El sábado, América remontó dos goles en contra y empató 2-2 como visitante ante Monterrey, el actual campeón Toluca goleó 3-0 como visitante a Guadalajara, Querétaro ganó 2-0 en su visita a Pachuca, mientras que Pumas UNAM y Tigres UANL empataron 1-1.

En el inicio de la jornada, Cruz Azul registró el viernes su séptimo triunfo consecutivo y asumió el liderato del torneo tras vencer 3-2 a Bravos de Ciudad Juárez. La "Máquina Celeste" de Cruz Azul llegó a 23 puntos en lo más alto de la tabla general, donde le sigue Monterrey con 22 unidades.

En los otros partidos del viernes, Necaxa ganó 1-0 a Puebla, Tijuana goleó 5-0 a León, mientras que Mazatlán y Tijuana empataron 1-1. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)