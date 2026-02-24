Atlético supera el miedo al Brujas de la mano de Sorloth

Casi sin opciones en LaLiga, el Atlético de Madrid brilla en los torneos al KO. Con su victoria este martes ante el Brujas (4-1; 3-3 en la ida), con triplete del noruego Alexander Sorloth, los hombres de Diego Simeone sellaron su pase a octavos de Champions, donde les espera un rival inglés.

Después de su partido ante Bodo/Glimt (derrota 2-1) y la doble cita ante el equipo belga, las dos sorpresas de esta Champions por el momento, el equipo colchonero deberá pelear con un rival de mayor entidad, Liverpool o Tottenham, por un puesto en cuartos, según determine el sorteo del viernes.

El hombre del partido en el Metropolitano fue Alexander Sorloth, autor de un triplete, tres días después de haber marcado dos goles en la liga española ante el Espanyol. El delantero noruego suma 10 goles en lo que va de 2026.

En una rápida transición tras pase del arquero Jan Oblak, el corpulento atacante nórdico remató con la zurda desde dentro del área para adelantar al conjunto colchonero (23') con la colaboración del arquero belga Simon Mignolet.

El equipo visitante respondió con un tanto de cabeza del ecuatoriano Joel Ordóñez casi desde la misma línea de gol (36') tras un córner peinado en el primer palo. Una diana que sirvió al central para sacarse la espina de la anotación en propia puerta que había marcado en la ida.

- Gol estéril de Ordóñez -

Era el 19º gol encajado por el Atlético en sus diez partidos disputados en esta Liga de Campeones, habiendo tenido que recoger el balón de entre sus redes al menos una vez en todos ellos.

Pero los hombres de Diego Simeone alejaron los temores y rompieron la igualada en la eliminatoria con un gol del centrocampista estadounidense Johnny Cardoso desde la media luna del área tras un rechace de la defensa (48').

En la segunda parte saltó al terreno de juego el delantero francés Antoine Griezmann, máximo goleador de la historia del club madrileño, quien se halla en conversaciones para fichar por el Orlando City de la MLS, según diversas fuentes.

Por sus botas pasó el tercer gol, tras una triangulación con el nigeriano Ademola Lookman -otro hombre que saltó desde el banco-, quien cedió dentro del área para Sorloth, que no perdonó (76'), antes de sellar el triplete rematando dentro del área con la diestra un centro de Matteo Ruggeri (87').

- Sorloth opaca a Álvarez -

El goleador del día conformó la dupla de ataque con el argentino Julián Álvarez, mucho más desapercibido este martes. Otro argentino, Giuliano Simeone, pese a no tener participación directa en los goles, fue uno de los grandes dinamizadores del ataque colchonero.

Tras el FC Barcelona, clasificado a octavos después de finalizar la liga regular entre los ocho primeros, el Atlético se convierte en el segundo equipo español en meterse entre los 16 mejores.

El Atlético, cuarto clasificado en LaLiga española y muy lejos del liderato, basa sus opciones de librar una temporada exitosa en Copa del Rey (está en semifinales) y en Champions.

El tercer equipo de LaLiga en octavos de la máxima competición europea de clubes podría ser el Real Madrid, si aguanta el miércoles el 1-0 que se trajo de la ida ante el Benfica en Lisboa.