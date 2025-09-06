Atléticos anotan 7 carreras en la 3ra y doblegan 10-4 a Angelinos
- 1 minuto de lectura'
JJ Bleday conectó un jonrón de tres vueltas durante una tercera entrada de siete anotaciones, Mason Barnett se recuperó después de permitir cuatro carreras en la primera entrada, y los Atléticos doblegaron el viernes 10-4 a los Angelinos de Los Ángeles.
Barnett (1-1) golpeó a un bateador y dio tres bases por bolas —dos con la casa llena— durante una primera entrada inestable, pero el derecho de 24 años dejó en blanco a los Angelinos con un hit y ponchó a ocho en las siguientes cuatro entradas.
Obtuvo así su primera victoria en su segunda apertura en las Grandes Ligas.
El derecho dominicano de los Angelinos, José Soriano (10-10) había lanzado 12 capítulos y dos tercios sin admitir carreras en sus dos aperturas anteriores. En contraste, fue sacudido con ocho carreras y seis hits en dos innings y un tercio, con cinco ponches y cuatro boletos.
Los A’s estaban perdiendo por 4-2 cuando Shea Langeliers abrió la tercera entrada con un sencillo y Tyler Soderstrom conectó otro con un out. Jacob Wilson recibió un pasaporte para llenar las bases, y Lawrence Butler impulsó una carrera con un sencillo dentro del cuadro.
El sencillo impulsor de Zack Gelof empató el duelo 4-4. Wilson anotó con un lanzamiento descontrolado para una ventaja de 5-4, y el batazo de Bleday al campo opuesto dejó la situación en 8-4. Brent Rooker fue golpeado por un lanzamiento con las bases llenas para la carrera final.
Los relevistas de los A’s, Justin Sterner, el dominicano Elvis Alvarado y Michael Kelly se combinaron para cuatro entradas sin hits, y Butler coronó una noche de tres inatrapables con un jonrón solitario en la novena.
El dominicano José Ureña permitió dos hits y ponchó a seis en cinco entradas sin permitir carreras por los Angelinos.
Por los Atléticos, el boricua Darell Hernaiz de 5-2 con una anotada.
Por los Angelinos, el cubano Yoán Moncada de 4-1 con una anotada. Los venezolanos Luis Rengifo de 4-1 con una remolcada, Oswald Peraza de 3-1 con una empujada. El puertorriqueño Mathew Lugo de 1-0.
