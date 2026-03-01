Atletismo: Aouani selló el nuevo récord italiano de maratón en Tokio

Takele se impuso con un tiempo de 2 horas, 3 minutos y 37 segundos, con el que superó a Toroitich (2h3'38") y a Mutiso (2h3'38"), mientras que Aouani cruzó la meta en sexto lugar con un registro de 2h4'26".

"Por fin llega un momento en el que tengo el respeto que merezco. Había ganado medallas, claro, pero no haberlas combinado con un tiempo significativo me preocupaba", afirmó Aouani, quien completó el podio de la maratón del Mundial de atletismo celebrado justamente en Tokio en septiembre del año pasado.

"Ahora lo tengo, y sé que al menos puedo hacer 2h3', pero es bueno ir mejorando poco a poco. Por desgracia, tuve calambres en ambas pantorrillas en los últimos 5 kilómetros, y sobre todo en los últimos 2 kilómetros, fue como una especie de pánico, pensé que me iba a caer", reconoció el italiano.

"Es un pequeño problema que tendremos que solucionar para el futuro. La actuación de mis rivales en el kilómetro 37 me costó un poco caro, pero en general puedo decir que gestioné bien la carrera", añadió Aouani tras convertirse en el primer atleta de su país en correr la maratón en menos de 2 horas y 5 minutos.

De hecho, Aouani se dio el gusto de mejorar en 1 minuto el récord italiano precedente de la especialidad, que Yohanes Chiappinelli estableció en diciembre de 2024, cuando frenó el cronómetro con un registro de 2h5'24" en Valencia.

"Volver a Tokio fue maravilloso. Escuché un 'boom' de italianos a lo largo del recorrido animándome, así como a mi entrenador Massimo Magnani y a mi mánager Marcello Magnani", relató Aouani, quien ostentó el récord italiano entre 2023 y 2024, cuando su marca fue superada por la Chiappinelli.

"Regresaré a Italia feliz y pleno. Listo para pensar en el torneo europeo de Birmingham en agosto, en una distancia aún por determinar, y en el Mundial de Carrera en Ruta en Copenhague en septiembre", completó Aouani, cuyo récord personal previo era de 2h6'6", el cual había establecido en 2024 durante una carrera celebrada también en Valencia.

Asimismo, Aouani ingresó al "top ten" de los mejores registros europeos, pues su marca figura en el séptimo puesto a 50" del récord continental del belga Bashir Abdi (2h3'36").

En la competencia femenina, en tanto, la victoria fue para la keniata Brigid Kosgei con un tiempo de 2h14'29". (ANSA).